ما هو أفضل وقت لشرب الماء خلال اليوم؟

كتبت- ميرا ماهر:

تحتاج أعضاء الجسم لكميات كافية من الماء لأداء وظائفها بشكل مثالي، لكن هناك بعض الأوقات خلال اليوم التي يفضل فيها شرب الماء لدعم وظائف الجسم، فهل تعرف هذه الأوقات؟

ينصح الخبراء، بشرب أكبر قدر ممكن من الماء بعد الاستيقاظ مباشرة لأن هذا يخلص الجسم من السموم قبل تناول الإفطار. وفقاً لموقع "DW" الألماني نقلاً عن تقرير مجلة "فوكوس" الألمانية.

ولتسهيل عملية الهضم ينصح الأطباء بتناول كوب من الماء قبل الإفطار بنصف ساعة وبعد تناول الوجبة بساعة.

ويعتبر شرب الماء قبل ساعة من النوم أيضاً من الأمور المهمة، لأن الجسم يفقد كمية من السوائل أثناء النوم.

وبشكل عام لا يجب أن تقل كمية الماء التي يشربها الإنسان، عن لترين يومياً.