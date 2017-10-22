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نقل مباراة مصر وغانا من كوماسي إلى كيب كوست

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نقل مباراة مصر وغانا من كوماسي إلى كيب كوست نقل مباراة مصر وغانا من كوماسي إلى كيب كوست

التحرير

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تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا من نظيره الغاني يفيد بإقامة مباراة غانا ومصر في الجولة السادسة والأخيرة لتصفيات 2018 بروسيا، بمدينة "كيب كوست" بدلا من "كوماسي"، وذلك لأسباب فنية خاصة بملعب بابا يارا بكوماسي.

يذكر أن مدينة كيب كوست تبعد عن العاصمة أكرا حوالي 160 كيلو متر، وينتظر الاتحاد المصري رد الاتحاد الدولي "فيفا" على قرار نقل المباراة.

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وتقام المباراة يوم الأحد 12 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت غانا.

كان المصري ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم القادمة بعد فوزه في الجولة الخامسة على منتخب الكونغو 2/1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب في وقت سابق من الشهر الحالي.

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التحرير

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