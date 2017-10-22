نقدم لحضراتكم سعر الدولار اليوم الأحد 22 اكتوبر 2017 فى البنوك و السوق السوداء تحديث بداية التعاملات، حيث صعد المؤشر الخاص بسعر الدولار الأميركي إلى أعلى المستويات في الفترة الأخيرة، وهذا وفقا للبيانات التي تشير إلى النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام من تقارير الوظائف الخاص بشهر سبتمبر الذي تترقبه الأسواق، وقد أشارت وزارة التجارة أنه في أغسطس الماضي تزايد العجز التجاري الأمريكي، في ظل ارتفاع الصادرات والخدمات إلى مستوى عالي خلال آخر سنتين وقد سجل الأمريكيين المتقدمين للحصول علي إعانات بطالة انخفاض ملحوظ خلال آخر أيام.
سعر الدولار اليوم الأحد 22 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء
17.68
أفضل بنك تشتري منه الآن:
بنك القاهرة
17.61
أفضل بنك تبيع له الآن:
بنك التعمير والإسكان
سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.65 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.5900
|17.6900
|مصرف ابو ظبي
|17.5900
|17.6900
|البنك المصري الخليجي
|17.6000
|17.7000
|البنك الأهلي
|17.6000
|17.7000
|بنك البركة
|17.6000
|17.7000
|بنك القاهرة
|17.5800
|17.6800
|بنك الاسكندرية
|17.6050
|17.7000
|البنك العربي الافريقي
|17.6000
|17.7000
|البنك المركزي
|17.5969
|17.6968
|بنك مصر
|17.6000
|17.7000
|بنك بلوم مصر
|17.6000
|17.7000
|كريدي أجريكول
|17.6000
|17.7000
|بنك التعمير والإسكان
|17.6100
|17.7100
|بنك بيريوس
|17.6000
|17.7000
|المصرف المتحد
|17.5800
|17.6800
|البنك التجاري الدولي
|17.5800
|17.6800
|المصري لتنمية الورادات
|17.6000
|17.7100
|البنك الأهلي المتحد
|17.6100
|17.7100
|بنك المشرق
|17.6000
|17.7000
|بنك الاستثمار العربي
|17.6000
|17.7000
|البنك الأهلي اليوناني
|17.5900
|17.6900
|بنك HSBC
|17.6000
|17.7000
|بنك سايب
|17.6000
|17.7000
المصدر : مصر 365
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