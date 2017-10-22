«التموين» تطلق خدمة ميكنة السجلات التجارية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أطلقت وزارة التموين اليوم مشروع السجل التجارى المميكن من مقر جهاز تنمية التجارة الداخلية وربط جميع المكاتب معا بالمكتب الرئيسي بالقاهرة.

على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنهم بدأوا بأربعة مكاتب وهى القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة، وأن مشروع المكتب الموحد يهدف إلى توفير قاعدة بيانات فى السجل الرئيسي وتسيير العمل لكل المكاتب من خلال ربطها جميعا بالمكتب الرئيسي بالإضافة لتوفير الوقت على المواطنين.

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد، أهمية العلامات التجارية والتى تعد من أهم عوامل توثيق العمل الذي يعد أحد أهم أسباب التقدم التى تأخذ بها الوزارة.

شاهد أيضا

وقام الوزير بعمل تجربة الفيديو كونفرانس مع الأربعة مكاتب، فعلم من خلالها أسلوب العمل داخل المكاتب، ففى مكتب أسيوط كان به 9 موظفين وفى المنصورة 16 موظفا.

ومن مكتب الإسكندرية أكد مسئول المكتب من خلال الفيديو المباشر مع وزير التموين أهمية المكتب فى توفير وقت وجهد التجار من خلال التعامل المباشر مع المكتب بدلا من السفر للقاهرة، مؤكدا أن عدد المستخرج اليومى يسجل متوسط 130 مستخرجا يوميا وشهادات بيانات 15 شهادة يومية، وشهادات الشركات بلغت 5 شهادات يوميا.