معارض قطري: تشفّي "الجزيرة" القطرية في شهداء مصر دليل على عدم مهنيتها

كتبت- رنا أسامة:

استنكر المعارض القطري، الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، تغطية قناة الجزيرة لحادث الواحات الذي وقع يوم الجمعة، وأسفر عن استشهاد عدد من ضباط وأفراد الشرطة خلال اشتباكات مع إرهابيين على طريق الواحات البحرية بالصحراء الغربية، مُعتبرًا أن "تشفّيها" وعدم احترامها الشهداء وذويهم دليل على عدم مِهنيتها.

وكتب المعارض القطري، عبر حسابه بموقع تويتر، "التشفّي في العمليات الإرهابية التي حدثت مؤخرا في #مصر وعدم احترام ذوي الشهداء من قبل قناة الجزيرة دليل أن هذه القناة لا تتصف بالأخلاق المهنية".

وأعلنت وزارة الداخلية استشهاد 16 من رجال الشرطة وإصابة 13 آخرين خلال مداهمة الوكر الإرهابي بطريق الواحات بمحافظة الجيزة، يوم الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر أمس السبت، إن ذلك يأتي استكمالا لما سبق الإعلان عنه من جهود ملاحقة البؤر الإرهابية التى تسعى عناصرها لمحاولة النيل من الوطن وزعزعة الاستقرار، والمعلومات التى وردت لقطاع الأمن الوطنى حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المناطق بالعمق الصحراوى بالكيلو 135 بطريق أكتوبر الواحات، محافظة الجيزة مكانًا للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية، مستغلين فى ذلك الطبيعة الجغرافية الوعرة للظهير الصحراوي وسهولة تحركهم خلالها .

وفى وقت لاحق، تم تمشيط المناطق المتاخمة لموقع الأحداث بمعرفة القوات المعاونة وأسفر التعامل مع العناصر الإرهابية عن مقتل وإصابة "15" منهم والذى تم إجلاء بعضهم من مكان الواقعة بمعرفة الهاربين منهم، ومازالت عمليات التمشيط والملاحقة مستمرة.