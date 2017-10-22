انقطاع المياه في أحد الخطوط الرئيسية بالأقصر
انقطاع المياه في أحد الخطوط الرئيسية بالأقصر
12:05 م الأحد 22 أكتوبر 2017
انقطاع المياه
أ ش أ
تسبب كسر مفاجئ في أحد خطوط المياه الرئيسية بمدينة الأقصر اليوم الأحد، في انقطاع المياه صباحًا عن منطقتي المدامود ومنشاة العماري شمال المدينة.
وأشار البيان الصادر عن شركة مياه مدينة الأقصر، اليوم الأحد، إلى أنه تم إتخاذ اللازم فور ورود بلاغات لغرفة العمليات يفيد بوجود كسر مفاجئ في خط 12 بوصة، بطريق المنشاة الجولف وعلى الفور تم قطع المياه عن منطقتي المدامود ومنشاة العمارى لأعمال الإصلاح.
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