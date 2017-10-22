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بالصور.. تلاميذ مدرسة بالفيوم يقدمون العزاء في شهداء الواحات

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تلاميذ مدرسة بالفيوم يقدمون العزاء في شهداء الواحات

11:55 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

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الفيوم – حسين فتحي:

قدم تلاميذ مدرسة طاميه بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، واجب العزاء لشهداء الشرطة الأبطال في حادث الواحات الإرهابي، وذلك للعميد خالد حسن مأمور قسم شرطة مركز طامية ونائبه العقيد محمد تعيلب وضباط وأفراد القسم.

قال محمد بخيت وكيل المدرسة، إن التلاميذ الصغار أصروا على تقديم واجب العزاء لضباط وأفراد قسم شرطة طامية، وذلك تقديرا منهم لتضحيات هؤلاء الأبطال وحتى يشعر أبطال الجيش والشرطة أن الشعب يساندهم ضد خفافيش الظلام الذين لا يريدون لمصر التقدم، وأن إدارة المدرسة تغرس في هؤلاء الصغار روح الانتماء والتضحية من أجل الوطن.

وأبدى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، سعادته بشعور أبنائه من التلاميذ الصغار ومدى تفاعلهم مع قضايا الوطن في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها ، وأن يرحب بهم داخل أقسام ونقاط الشرطة على مستوى المحافظة، وأن يشكر تلاميذ مدرسة طامية للتعليم الأساسي على هذا الشعور الطيب.

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