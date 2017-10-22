أبو العينين لـ"مصراوي": أحمد موسى أخطأ وقررنا فتح تحقيق عاجل في الواقعة

كتب – محمود رمزى:

قال محمد أبو العينين، رجل الأعمال ومالك قناة "صدى البلد"، إنه قرر فتح تحقيق عاجل، حول حلقة الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، وما بثه من تسجيل صوتي لأحد الضباط الناجين من معركة الواحات.

وأضاف "أبو العينين"، فى تصريح لـ"مصراوى": "أحمد موسى أخطأ وتسرع فيما بثه من تسجيلات دست له، دون التأكد من صحتها، لكنه كان حسن النية".

وتابع :"أحمد موسى إعلامي وطني أراد كسر كل الشائعات التي تروجها قنوات الإخوان من تركيا، والافتراءات التى تبثها قناة الجزيرة القطرية على الشرطة المصرية منذ الحادث، ولكنه تسرع وأخطأ، لكن الاعلاميين ليسوا بأنبياء، الكل يصيب ويخطئ".

وشدد مالك قناة صدى البلد، على أن التحقيق فى واقعة التسجيلات التي بثها برنامج على مسئوليتي سينتهي اليوم، والقناة ستصدر بيان توضح فيه ملابسات الواقعة بشكل شفافية وأمانة.

وكانت وزارة الداخلية، قد نفت فى بيان لها، صحة ما تم تداوله من تسجيلات صوتية منسوبة لأحد الناجين من حادث الواحات، يروي فيه تفاصيل الهجوم.

وأشار البيان إلى أن تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط فى أوساط وقطاعات الرأى العام ويعكس عدم مسئولية مهنية.