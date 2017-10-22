أخبار عاجلة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أبو العينين لـ"مصراوي": أحمد موسى أخطأ وقررنا فتح تحقيق عاجل في الواقعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أبو العينين لـ"مصراوي": أحمد موسى أخطأ وقررنا فتح تحقيق عاجل في الواقعة

11:40 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

محمد أبو العينين رجل الأعمال

كتب – محمود رمزى:

قال محمد أبو العينين، رجل الأعمال ومالك قناة "صدى البلد"، إنه قرر فتح تحقيق عاجل، حول حلقة الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، وما بثه من تسجيل صوتي لأحد الضباط الناجين من معركة الواحات.

وأضاف "أبو العينين"، فى تصريح لـ"مصراوى": "أحمد موسى أخطأ وتسرع فيما بثه من تسجيلات دست له، دون التأكد من صحتها، لكنه كان حسن النية".

وتابع :"أحمد موسى إعلامي وطني أراد كسر كل الشائعات التي تروجها قنوات الإخوان من تركيا، والافتراءات التى تبثها قناة الجزيرة القطرية على الشرطة المصرية منذ الحادث، ولكنه تسرع وأخطأ، لكن الاعلاميين ليسوا بأنبياء، الكل يصيب ويخطئ".

وشدد مالك قناة صدى البلد، على أن التحقيق فى واقعة التسجيلات التي بثها برنامج على مسئوليتي سينتهي اليوم، والقناة ستصدر بيان توضح فيه ملابسات الواقعة بشكل شفافية وأمانة.

وكانت وزارة الداخلية، قد نفت فى بيان لها، صحة ما تم تداوله من تسجيلات صوتية منسوبة لأحد الناجين من حادث الواحات، يروي فيه تفاصيل الهجوم.

وأشار البيان إلى أن تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط فى أوساط وقطاعات الرأى العام ويعكس عدم مسئولية مهنية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير : نحن جميعًا مستهدفون من الإرهاب

    أخبار

  • ساويرس: سرعة نشر الحقيقة الحل الوحيد لمواجهة التسريبات

    أخبار

  • بدء اجتماع نقابة الإعلاميين لمناقشة أزمة "تسريبات أحمد موسى"

    أخبار

  • الجامعات تبدأ عملها بالوقوف "دقيقة حداد" على أرواح ضحايا الواحات

    أخبار

إعلان

565c4b05e0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم