أخبار عاجلة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير التموين: نحن جميعًا مستهدفون من الإرهاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير : نحن جميعًا مستهدفون من الإرهاب

11:35 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

وزير التموين: نحن جميعًا مستهدفون من الإرهاب

علي المصيلحي

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: "نحن جميعًا مستهدفون من الإرهاب، ولدينا جميعًا من الوطنية والإحساس بهذا البلد ما يكفي كي نظل واثقين في الله وفي أنفسنا وقيادتنا السياسية".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد الأحد، بمقر قطاع التجارة الداخلية، وذلك تعقيبًا على حادث الواحات الإرهابي، الذي شهدته البلاد أول أمس الجمعة، إثر اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة في منطقة الكيلو (135) بطريق الواحات.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أن الحادث الإرهابي أسفر عن استشهاد 16 من قوات الشرطة وإصابة 13 آخرين، فيما قُتل وأصيب 15 من العناصر الإرهابية، بطريق الواحات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المصيلحي: الانتهاء من ميكنة وربط مكاتب التموين على مستوى الجمهورية

    أخبار

  • أبو العينين لـ"مصراوي": أحمد موسى أخطأ وقررنا فتح تحقيق عاجل في الواقعة

    أخبار

  • وزير التموين: نعمل على إعادة صياغة دور لجنة المساعدات الأجنبية

    أخبار

  • ساويرس: سرعة نشر الحقيقة الحل الوحيد لمواجهة التسريبات

    أخبار

إعلان

d7bc3e8328.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم