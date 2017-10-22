وزير التموين: نحن جميعًا مستهدفون من الإرهاب

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: "نحن جميعًا مستهدفون من الإرهاب، ولدينا جميعًا من الوطنية والإحساس بهذا البلد ما يكفي كي نظل واثقين في الله وفي أنفسنا وقيادتنا السياسية".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد الأحد، بمقر قطاع التجارة الداخلية، وذلك تعقيبًا على حادث الواحات الإرهابي، الذي شهدته البلاد أول أمس الجمعة، إثر اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة في منطقة الكيلو (135) بطريق الواحات.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أن الحادث الإرهابي أسفر عن استشهاد 16 من قوات الشرطة وإصابة 13 آخرين، فيما قُتل وأصيب 15 من العناصر الإرهابية، بطريق الواحات.