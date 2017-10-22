منها «نيسان فرونتير» و«جيب باترويت».. أكثر 10 سيارات خيبت آمال أصحابها

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يعتمد العديد من الراغبين في شراء السيارات على آراء الجمهور الذي سبق له استخدام موديل معين لمعرفة رأيه بشأنه، أو يتابع التقارير الإعلامية التي تصدر بشكل رئيسي عن إمكانات وقدرات السيارة من الناحية الفنية أو الشكلية، وهو الأمر الذي يلعب دورًا رئيسيا في اختياره للسيارة من عدمه، إلا أن ذلك قد يبدو خادعًا في بعض الأحيان، وذلك في ظل اختلاف آراء المستخدمين عن نفس الشيء.

وفي هذا السياق، يستعرض "تشيت شيت" قائمة بالسيارات التي تخدع مستخدميها..

نيسان فرونتير

تعاني من بعض آراء الجمهور السلبية، لافتقارها للتقنيات الحديثة في القيادة، إضافة إلى الأصوات المزعجة في كابينة السائق، وهو الأمر الذي يمثل بعض العوامل السلبية، التي تضعف من موقفها في الأسواق العالمية.

أكيورا RLX

على الرغم من كونها واحدة من السيارات الفاخرة التي تنتمي للطراز السيدان، فإن قلة الإمكانات والتقنيات الفنية الفاخرة بالسيارة، مقارنة بالسيارات المنافسة في هذه الشريحة من الموديلات، قد بدا مزعجًا للمستخدمين، لا سيما في ظل قدرة سعرها على شراء موديلات أكثر رفاهية من إنتاج مرسيدس و"BMW" وأودي.

جيب باترويت

يعاني العديد من إصدارات الشركة الأمريكية من مشكلات في عوامل الأمان والسلامة، كحال العديد من إنتاج "فيات كرايسلر" بشكل واضح، وهو الأمر الذي يتضح من خلال آراء المستخدمين، والتي لم تصب في صالحها، لا سيما وأن 50% تقريبًا من مستخدميها أقروا بندمهم على شرائها.

نيسان سنترا

أعلن فقط 49% عن رضاهم بشراء السيارة، إلا أن النسبة المتبقية أكدوا وجود بعض المشكلات التي لا ترجح كفتها كواحدة من الإصدارات الرياضية التي أنتجتها "نيسان" في الأسواق العالمية خلال السنوات الماضية.

نيسان نوت

لا يمكن اتهامها بشكل رئيسي بضعف الإمكانات، إلا أن اتجاه العالم لشراء السيارات الكبيرة والتي في الغالب تنتمي للطراز الرياضي متعدد الأغراض "SUV"، هو ما أسهم بشكل رئيسي في أن تكون السيارة غير مُرضية لمشتريها، حيث أقر 49% فقط برضاهم عنها.

شاهد أيضا

نيسان باثفايندر

تعد أسوأ السيارات التي تنتمي للطراز الرياضي متعدد الأغراض "SUV" ذي الحجم المتوسط، وحصلت على 49% كنسبة رضا للمشترين لها، كما حصلت على تقييم ضعيف في تقارير الاستهلاك الأمريكية.

إنفينيتي Q50

تواجه منافسة شديدة من فئة "مرسيدس C"، والتي توفر إصدارات فاخرة صغيرة الحجم تفوق إمكانات "إنفينيتي Q50"، وهو الأمر الذي أسهم في ضعف معدلات الرضا بشرائها، حيث أقر 48% فقط عدم ندمهم لاستخدام السيارة.

دودج دارت

على الرغم من كونها واحدة من السيارات التي تراهن عليها الشركة الأمريكية في الأسواق العالمية، فإن 58% أقروا بندمهم على شرائها، كما أكدوا أنها تعاني من ضعف في التسارع ومشكلات في المقاعد تجعلها غير مريحة للركاب.

جيب كومباس

على الرغم من كونها حاولت إصلاح أخطاء الماضي في النسخة الخاصة بعام 2017، فإن ذلك لم يكن كافيًا لإقناع أكثر من 40%، ليؤكدوا رضاهم عن السيارة، حيث تعاني من بعض المشكلات في استهلاك الوقود وأصوات الكابينة الداخلية.

أكيورا ilx

تعاني السيارة من بعض المشكلات في الدهان الخارجي وأصوات الكابينة الداخلية وضعف التسارع، وهو الأمر الذي أسهم في انخفاض نسبة الرضا عنها، حيث أكد 41% فقط عدم ندمهم لشراء السيارة.