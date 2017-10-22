وصول أول رحلة طيران من "أوزباكستان" لمطار شرم الشيخ الدولي

جنوب سيناء - داليا منير:

وصلت صباح اليوم السبت أولى رحلات الطيران الوافدة من دولة أوزباكستان، إلى مطار شرم الشيخ الجوي، وعلى متنها 188 سائحًا و22 فردًا ممثلين لوكالات السياحة والسفر في أوزباكستان.

وتعتبر الرحلة، هي اﻷولى لمدينة شرم الشيخ، فيما تصل الثانية صباح يوم 30 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع زيادة عدد الرحلات من أوزباكستان، التي تعتبر سوقًا سياحيًا جديدًا، الفترة المقبلة.

وقال إسلام نبيل ممثل هيئة تنشيط السياحة المصرية لـ"مصراوي"، إن السوق المصرية بصدد استقبال سائحين جدد من بلاد مختلفة، مضيفًا أن الهيئة لديها خطة عمل للاتجاه نحو دول شرق آسيا والدول العربية والبحر المتوسط و أوكرانيا، التي مازالت تدفع بالسائحيين إلى مصر.

وأضاف نبيل، أن أعداد السائحين الوافدين، لمدينة شرم الشيخ، من كازاخستان وأزربيجان وإيطاليا وجورجيا وباكستان وألمانيا وهولندا وبلجيكا، ارتفعت بشكل كبير.