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«خارجية البرلمان» تطالب الحكومة بإعلان حالة الحداد الرسمي على شهداء الواحات

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«خارجية البرلمان» تطالب الحكومة بإعلان حالة الحداد الرسمي على شهداء الواحات «خارجية البرلمان» تطالب الحكومة بإعلان حالة الحداد الرسمي على شهداء الواحات

التحرير

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تقدم النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال، موجها لرئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يطالب فيه بضرورة إعلان حالة الحداد الرسمي على أرواح شهداء حادث الواحات الإرهابي.
وقال الخولى، فى طلبه: «استنادا إلى حكم المادة 134من الدستور، ونص المادة 215 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو من سيادتكم الموافقة على إدلائي ببيان عاجل إلى السادة رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بـشأن حادث الواحات الإرهابي، حيث أدلى رئيس قطاع التليفزيون المصري بتصريح أمس، جاء نصه بأنه لم يتم إخطارنا رسميا من الدولة بإعلان حالة الحداد، وبالتالي لا يمكن اتخاذ أي إجراء رسمي فى هذا الأمر».
وتابع: «مع مضي كل هذا الوقت، لم تعلن الدولة الحداد رسميا على أرواح شهداء الوطن فى الاشتباكات المسلحة التي نشبت بين قوات الشرطة وعدد من عناصر الجماعات الإرهابية فى منطقة الواحات، وعـلــى ذلك أرجو -على الفور- إعلان حالة الحداد الرسمي على أرواح شهدائنا فى ظل الأحزان التي ضربت ربوع مصرنا الغالية».
 

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