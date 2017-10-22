أخبار عاجلة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 22 أكتوبر 2017

Google+ Print
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 22 أكتوبر 2017 أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 22 أكتوبر 2017

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقرت صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 17.59 جنيه، ونحو 17.69 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وبلغ أعلى سعر للدولار فى بنك عودة ليسجل سعر البيع نحو 17.72 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.62 جنيه، وسجل سعر البيع فى كل من بنك إتش إس بى سى، وبنك التعمير والإسكان نحو 17.71 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.61 جنيه.

وسجل سعر البيع فى كل من البنك الأهلى المصرى، وبنك ، وبنك البركة، وبنك بيريوس، والمصرف المتحد، وبنك قناة السويس، والبنك المصرى الخليجى نحو 17.70 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.60 جنيه.

شاهد أيضا

وبلغ أقل سعر للدولار فى كل من البنك التجارى الدولى، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وبنك القاهرة ليسجل سعر البيع نحو 17.68 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.58 جنيه.

وبالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى فقد تراجع سعر اليورو الأوروبي ليسجل نحو 20.98 جنيه للبيع و20.70 جنيه للشراء، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترلينى 23.36 جنيه للبيع، ونحو 23.03 جنيه للشراء، وسجل الفرنك السويسري 18.13 جنيه للبيع و17.86 جنيه للشراء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل