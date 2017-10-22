أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 22 أكتوبر 2017

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استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 17.59 جنيه، ونحو 17.69 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وبلغ أعلى سعر للدولار فى بنك عودة ليسجل سعر البيع نحو 17.72 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.62 جنيه، وسجل سعر البيع فى كل من بنك إتش إس بى سى، وبنك التعمير والإسكان نحو 17.71 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.61 جنيه.

وسجل سعر البيع فى كل من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك بيريوس، والمصرف المتحد، وبنك قناة السويس، والبنك المصرى الخليجى نحو 17.70 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.60 جنيه.

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وبلغ أقل سعر للدولار فى كل من البنك التجارى الدولى، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وبنك القاهرة ليسجل سعر البيع نحو 17.68 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.58 جنيه.

وبالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى فقد تراجع سعر اليورو الأوروبي ليسجل نحو 20.98 جنيه للبيع و20.70 جنيه للشراء، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترلينى 23.36 جنيه للبيع، ونحو 23.03 جنيه للشراء، وسجل الفرنك السويسري 18.13 جنيه للبيع و17.86 جنيه للشراء.