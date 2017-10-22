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القبض على أمين عهدة تصرف في 239 طن دقيق بلدي بسوهاج

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مصراوي Masrawy

القبض على أمين عهدة تصرف في 239 طن دقيق بلدي بسوهاج

10:06 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

القبض على أمين عهدة تصرف في 239 طن دقيق بلدي بسوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ألقت قوة مباحث بسوهاج، اليوم الأحد، القبض على أمين عهدة بمستودع دقيق بمركز دار السلام، تصرف في 239 طن دقيق بلدي من حصة المخابز بسوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج ، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من اللواء حسن محمود حكمدار مديرية أمن سوهاج، إخطارًا بضبط "باسم. ع. م" 41 عامًا، أمين عهدة بمستودع دقيق، ويقيم دائرة مركز دار السلام لقيامه بالتصرف في 239 طنًا، 540 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز البلدية من حصة المستودع وبيعها في السوق السوداء، لتحيق مكاسب غير مشروعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12740 جنح مركز دار السلام لسنة 2017.

 

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