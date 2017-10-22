مجلس الوزراء الفلسطيني يضع خطة إنعاش لتحسين قطاع الكهرباء خلال 2017

غزة - (أ ش أ)

أكد ظافر ملحم القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء الفلسطيني وضع خطة إنعاش وتصور لتحسين قطاع الكهرباء خلال السنة الحالية، ليتمكن المواطن في القطاع من الاستفادة من الكهرباء حتى نهاية عام 2017 بمعدل 8 ساعات يومية.

وقال ملحم - في تصريحات إذاعية اليوم - إن هذه الخطة هدفها الرئيسي عودة التيار الكهربائي إلى ما كان عليه قبل أشهر حتى يتمكن المواطن في القطاع من الاستفادة من أكثر من أربع ساعات يومية من الكهرباء.

وشدد على أنه لا يوجد لدى الحكومة عصا سحرية لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الانقسام، مشيرا إلى أن نسبة العجز في الطاقة بالقطاع تتراوح حاليا ما بين 67-77%، والهدف من الخطة الحالية هو استغلال مصادر الطاقة المتوفرة الحالية بكميات أكبر، وبنفس الوقت العمل مع المواطن لترشيد الاستهلاك، والوصول لتخفيف العجز إلى نسبة 50% وهذا سيتيح زيادة ساعات الوصل وتخفيض ساعات القطع، حتى تصل ساعات الوصل إلى 6-8 ساعات يومية، حتى نهاية العام.

وأضاف "أنه من الصعب في الوقت الحالي توفير كهرباء على مدار 24 ساعة .. ولكن هدفنا خلال فترة قصيرة المدى حتى 2020 يكون لدينا كهرباء 24 ساعة".

وأشار ملحم إلى أن خطة سلطة الطاقة مقسمة إلى أربعة أقسام تبدأ بخطة إنعاش سريعة حتى نهاية 2017، وخطة قصيرة المدى، وأخرى متوسطة المدى، وطويلة المدى حتى 2030.

ولفت إلى أنه عند إقرار الخطط من قبل الحكومة سيتم تقييم الشبكات .. موضحا أن هناك أمورا فنية بحاجة لعمل مباشر من أجل حل مشكلات الكهرباء.

وأكد ملحم أن الخطط التي وضعتها سلطة الطاقة كفيلة بحل أزمة الكهرباء من جذورها في حال تم تنفيذها بشكل كامل .. موضحا أن أكثر الصعوبات التي تواجه سلطة الطاقة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.