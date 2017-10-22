الأنانية مع شريك الحياة مفيدة في هذه الحالات

كتب - هشام عواض:

تتخلل الحياة الزوجية العديد من المواقف والأحداث الإيجابية أو السلبية، ومنها التصرفات الأنانية التي قد تشعل المشاكل بين الزوجين، إلا أن في بعض الأحيان تعتبر الأنانية أمرًا إيجابيًا ومفيدًا، بحسب موقع "FamilyShare" المختص بالشئون الأسرية، وهي:

1- للاستراحة

يمر أحد الزوجين بالتعب والإرهاق بسبب ضغوطات العمل والحياة الزوجية، لهذا لا بد أن يأخذ استراحة بعيدًا عن شريك حياته وأسرته، فهذا سيمكنه من تجديد

نشاطه والعودة بقوة لأداء مهامه.

2- إتخاذ القرارات الصعبة

قد تضطر في بعض الأوقات لأن يكون فرصة في المشاركة في إتخاذ القرارات الصعبة في الأسرة. إذا ينبغي على شريك حياتك أن لا ينفرد في إتخاذ القرارات الهامة.

3- للتواصل مع الأصدقاء

الانقطاع عن الأصدقاء فترة طويلة بسبب ظروف الحياة الزوجية، يولد رغبة للتواصل معهم، لهذا عليك اجتزاء بعض الوقت من أسرتك والتواصل مع أصدقاءك، والاهتمام بحياتك الاجتماعية.

4- لممارسة هواياتك

قد تكون شغوفًا بممارسة هواية ما قبل الزواج، وبعد زواجك انقطعت عنها بسبب الانشغال بالعمل والأسرة، وينبغي عليك معاودة ممارسة هواياتك دون الشعور بالذنب من توفير وقت من أسرتك لنفسك وهواتك التي تحبها.