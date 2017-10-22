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ترامب: حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي "منصة هائلة"

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مصراوي Masrawy

: حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي "منصة هائلة"

08:18 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

واشنطن - أ ش أ

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وتويتر وإنستجرام" بأنها "منصة هائلة"، مدافعا عن استخدامه هذه الوسائل، خاصة "تويتر".

ونقلت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأحد، عن ترامب قوله "إنه ربما لم يكن ليصل إلى البيت الأبيض من دون "تويتر"، مشيرا إلى أنه بإمكانه تجاوز ما يراها تغطية إعلامية غير عادلة من خلال التحدث بشكل مباشر.

وأضاف "عندما يقول شخص ما شيئا عني أستطيع أن أتحرك سريعا وأعتني بالأمر.. بخلاف ذلك لن استطيع التحدث أبدا".

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مصراوي Masrawy

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