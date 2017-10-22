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بالصور.. الآلاف من أبناء سوهاج يشيعون "زين العابدين" شهيد الواحات

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مصراوي Masrawy

بالصور.. الآلاف من أبناء سوهاج يشيعون "زين العابدين" شهيد الواحات

04:40 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

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جد الشهيد شوشة: السويس تصدّر الفدائيين والأبطال وحفيدي منهم (صور)

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جد الشهيد شوشة: السويس تصدّر الفدائيين والأبطال وحفيدي منهم (صور)

سوهاج- عمار عبد الواحد

شيع الآلاف من أبناء قرية القرعان والقرى المجاورة بمركز جرجا جنوب المحافظة، مساء السبت، في جنازة عسكرية مهيبة، جثمان المجند الشهيد حسن زين العابدين محمد الذي طالته يد الإرهاب الغاشم في أحداث الواحات الجمعة الماضية.

تقدم الجنازة العسكرية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، واللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والمقدم وليد حسنين المستشار العسكري للمحافظة، والعديد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وقد خرجت الجنازة العسكرية من مسجد الشرطة بمدينة ناصر، وحمل المشيعون جثمان الشهيد على سيارة الإطفاء ملفوفا في علم ، حيث عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، ونقل أهالي الشهيد الجثمان في سيارة إسعاف إلى مقابر الأسرة بقرية القرعان بمركز جرجا.

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