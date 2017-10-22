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اليابانيون يتوجهون لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة

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مصراوي Masrawy

اليابانيون يتوجهون لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة

02:05 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

اليابانيون يتوجهون لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة

طوكيو - د ب أ

بدأ الناخبون في اليابان الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، حيث فتحت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد أبوابها في الساعة السابعة صباحا /2200 بتوقيت جرينتش يوم السبت.

وهناك حوالي 106.4 ملايين ناخب مسجل في انتخابات مجلس النواب المتوقع أن يحرز فيها الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم الذى يرأسه رئيس الوزراء شينزو ابي الفوز.

ومع هبوب إعصار قوي تصحبه رياح شديدة وأمطار غزيرة إلى البر الرئيسي للبلاد، فإن الظروف الجوية السيئة قد تؤدى إلى انخفاض نسبة إقبال الناخبين.

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مصراوي Masrawy

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