الحكومة البريطانية تدين اختيار موجابي سفيرا لمنظمة الصحة العالمية

لندن - (د ب أ)

أدانت الحكومة البريطانية تعيين رئيس زيمبابوي روبرت موجابي سفيرا لمنظمة الصحة العالمية في خطوة "مفاجئة ومحبطة"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "برس أسوشييشن"، اليوم السبت.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن تعيين موجابي "سفيرا للنوايا الحسنة" للمساعدة في معالجة الأمراض غير المعدية يهدد سمعة المنظمة فيما يتعلق بعملها ضد الأمراض المزمنة.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أقرا عقوبات على الرئيس الذي طال أمد حكمه بسبب ما ارتكبه من انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف المتحدث أن الحكومة أرسلت مخاوفها إلى تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

ووفقا لوكالة "برس أسوشييشن"، اختار تيدروس موجابي سفيرا لأنه له نفوذ في المنطقة يمكنه أن يستخدمه من أجل الخير.