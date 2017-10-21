بالصور - أحمد عز يتقدم جنازة ضابطين استشهدا في اشتباكات الواحات

"قاهر خلايا الهرم".. من هو الضابط المفقود في الكيلو 135 بالواحات؟

كتب – فتحي سليمان:

تصوير - فريد قطب:

تقدم الفنان أحمد عز، جنازة الضابطين الشهيدين عمرو صلاح وأحمد زيدان، اللذان استشهدا خلال اشتباك قوات الشرطة مع عناصر مسلحة بالكيلو 135 بطريق الواحات، أمس الجمعة.

وفي جنازة عسكرية مهيبة، شيَّع لفيف من قيادات وزارة الداخلية وقطاع العمليات الخاصة، جثماني الشهيدين من مستشفى الشرطة بالعباسية.

كان الضابط الشهيد عمرو صلاح ضمن الضباط المشاركين في فيلم "الخلية"، بطولة أحمد عز، وفقًا لتأكيدات مصادر أمنية، وأنه ظهر في أكثر من مشهد في الفيلم يقوم بالتدريب بجوار أحمد عز وجمع بينهما أكثر من مشهد.

ونعت وزارة الداخلية شهدائها الأبرار في حادث الواحات، مؤكدة أن ذلك لن يزيدهم إلا إصرارًا وعزيمة على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لاقتلاع جذور الإرهاب وحماية وطننا الغالي.

وأهابت الوزارة في بيانها من وسائل الإعلام، تحري الدقة في المعلومات الأمنية قبل نشرها والاعتماد على المصادر الرسمية وفقاً للمعايير المتبعة في هذا الشأن، وإتاحة الفرصة للأجهزة المعنية في التحقق من المعلومات، لاسيما في ظل ما تفرضه ظروف المواجهات الأمنية، الذي قد يؤثر سلبًا على سير عمليات المواجهة والروح المعنوية للقوات.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن الاشتباكات أسفرت عن استشهاد 16 من قوات الشرطة وإصابة 13 آخرين، فيما قُتل وأصيب 15 من العناصر الإرهابية.