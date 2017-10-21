تونس: القبض على 5 عناصر تكفيرية يشتبه في انتمائهم لتنظيم إرهابي

تونس - )أ ش أ(

ألقت وحدات الحرس الوطني بوزارة الداخلية التونسية القبض على 5 عناصر تكفيرية في مناطق متفرقة بالبلاد، يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي.

وقالت وزارة الداخلية التونسية –في بيان اليوم- إن فرقة البحث والتفتيش بالحرس الوطني ألقت القبض على عنصرين تكفيريين بولاية زغوان شمالي البلاد، حيث اعترفا بتبنيهما الفكر التكفيري وتواصلهما مع بعضهما وقيامهما بتنزيل تدوينات وصور ومقاطع فيديو تمجد الإرهاب وتحرض عليه على حسابهما الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأضافت الوزارة أن أجهزتها الأمنية بولاية "القصرين" وسط غربي البلاد ألقت القبض على شخص تبين أنه يتولى دعم وإسناد الجماعات الإرهابية بجبال القصرين، فيما ألقت دورية مشتركة من فرقة البحث والتفتيش بالحرس الوطني ومصلحة التوقي من الإرهاب في ولاية "قفصة" جنوب غربي البلاد القبض على عنصر تكفيري مطلوب أمنيا للاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وتابعت الداخلية التونسية أن مصلحة التوقي من الإرهاب في ولاية "بنزرت" شمالي البلاد ألقت القبض على شخص مطلوب للاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي، مشيرة إلى أنه بمراجعة النيابة العامة، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم بتهمة الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي ودعم وتموين الإرهاب.