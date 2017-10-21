«الطب البيطري» بالغربية: «مافيش لحوم حمير داخل المطاعم»

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قال الدكتور حاتم أنور وكيل مديرية الطب البيطري بالغربية، إننا لم نقم بضبط أي لحم حمير داخل المطاعم أو المأكولات بمدينة طنطا، أو مدن أخرى تابعة للمحافظة.

وأوضح وكيل المديرية، في بيان اليوم السبت أن ظاهرة ذبح الحمير تعددت بسبب أسعار جلودها وليس للاستفادة من لحومها، مستدلا على ذلك بأن جميع الحمير المعثور عليها بها لحومها كاملة ولا ينقصها سوى الجلود، مشيرًا إلى أنهم لم يضبطوا أى لحوم داخل المطاعم أو محلات المأكولات.

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وفي سياق آخر، أكد أنور أن رحلة التحصينات ضد مرض الحمى القلاعية، ستبدأ خلال 10 أيام الأولى من شهر نوفمبر المقبل، وتستغرق قرابة شهر، مع توفير الأمصال واللقاحات اللازمة لمجابهة فصل الشتاء، وكذلك تسكين الأطباء في كل إدارة لتحصين الحيوانات علي مستوى المحافظة.