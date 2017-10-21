"أوقاف الدقهلية": الصلب جزاء مرتكبي جريمة الواحات الإرهابية

الدقهلية- رامي القناوي:

قال الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، إن العملية الإرهابية التي ارتكبتها عناصر إرهابية ضد قوات الشرطة في الواحات، عمل دنيء لا يقوم به إلا غادر وخائن.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أنه لابد أن يفعّل القانون ضد هؤلاء الإرهابيون وعلى وجه السرعة، مستشهدا بقول الله تعالى، "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ"، مفسراً الآية أن هذا قتل وإفساد وسفك للدماء وسعي في الأرض فساداً.

وقال "زيادة"، إن المقصود من الآية، أن يقتّلوا ويصلّبوا، ولا نأخذهم بالرأفة ويطبق عليهم حد الحرابة على الفور.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف خالص العزاء لأسر الشهداء، داعيًا الله أن يلهم ذويهم الصبر، وأن ينزل الشهداء منازل الأبرار، وأن يرفع درجاتهم إلى عليين مع النبيين والصديقين.