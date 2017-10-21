بالصور- "مصراوي" في الواحات.. هنا وقعت معركة "الكيلو 135"

كتب – أحمد أبو النجا وعلاء عمران:

تصوير – كريم أحمد:

رصدت عدسة "مصراوي" اللقطات الأولى لموقع اشتباكات عناصر مسلحة مع قوات الشرطة بمنطقة الكيلو 135 بالواحات، والتي أسفرت عن استشهاد 58 شرطيًا (23 ضابط و35 مجند).

قالت وزارة الداخلية، إن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني باتخاذ بعض العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكانا لاختبائها.

وأضافت الداخلية في بيانها، أنه تم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها، أطلقت أعيرة نارية تجاهها، فبادلتهم القوات إطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، ومقتل عدد من هذه العناصر، وتمشط القوات المناطق المتاخمة لمحل الواقعة.

وكلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا ببدء تحقيقات فورية في الحادث الإرهابي الذي وقع بصحراء الواحات أمس "الجمعة" والذي أسفر عن سقوط عشرات الضباط وأفراد الشرطة ما بين شهداء ومصابين أثناء مواجهة مسلحة مع عناصر إرهابية.

وانتقل فريق من محققي النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والشروق، لمناظرة جثامين الشهداء جراء الحادث الإرهابي، مع التصريح بتسليم الجثامين إلى ذويها والدفن فور انتهاء الأطباء الشرعيين من توقيع الكشف الطبي عليها وتشريحها لتحديد أسباب الوفاة لكل منها على حدة، والاستماع إلى أقوال المصابين ممن تسمح حالتهم بسؤالهم في شأن ملابسات الحادث، للوقوف على كيفية وقوعه.

وطلبت النيابة بإشراف المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، إلى قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بإجراء التحريات الأمنية اللازمة لبيان ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجناة.

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن الهجوم الإرهابي على مأمورية لضباط الشرطة في منطقة الكيلو 135 بالواحات، أسفرت عن استشهاد 58 شرطيًا (23 ضابط و35 مجند).

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