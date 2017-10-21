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أشياء عليك فعلها قبل وصولك الـ30 عامًا

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مصراوي Masrawy

أشياء عليك فعلها قبل وصولك الـ30 عامًا

01:34 م السبت 21 أكتوبر 2017

أشياء عليك فعلها قبل وصولك الـ30 عامًا

أشياء عليك فعلها قبل وصولك الـ30 عامًا

 كتبت – ريم ياسر:

يبدأ الإنسان عند بلوغ سن ال 30 عامًا مرحلة جديدة من حياته، حيث يتخلى عن أفعاله غير المسئولة، ويبدأ فى التركيز على حياته العملية وتحديد المسار الصحيح
لمستقبله. ووفقًا لموقع "بيزنيس إنسايدر"، هذه أهم الأشياء التى يتوجب عليك فعلها قبل بلوغ الـ30 عامًا.

1- شارك فى مارثون للوثب أو المشى.

2- سافر إلى قارة جديدة.

3- اذهب إلى حفلة موسيقية كبيرة.

4- تعلم لغة جديدة و تعرف على ثقافة الشعوب الأخرى.

5- تناول طعامًا مختلفًا لم تجربه من قبل فى أحد المطاعم.

6- استأجر سيارة أحلامك لمدة يوم.

7- تسلق أحد الجبال.

8- مارس الغطس.

9- اكتشف معالم موطنك الأثرية أو السياحية.

10- اذهب مع أصدقائك للتخييم في إحدى الأماكن المميزة.

11- تطوع في إحدى المنظمات لخدمة المجتمع.

12- حاول الالتحاق بوظيفة أحلامك.

13- احضر أحد المباريات الهامة في الاستاد.

14- تعلم أحد أنواع فنون الموسيقى أو الرسم.

 

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