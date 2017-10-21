"بكري" يطالب بعقد جلسة طارئة غدا بـ"النواب" لمناقشة حادث الواحات

كتبت- أسماء يحيى:

تقدم مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، ببيان عاجل لمجلس النواب؛ بشأن الحادث الإرهابي بمنطقة الواحات، بالكيلو 135 الذي أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من ضباط وأفراد الشرطة المصرية.

وأضاف بكري: "نظرا لخطورة هذا الحادث الإجرامي والغموض الذي يكتنفه حتى الآن، أرجو التكرم بعقد جلسة خاصة غدا الأحد 22 أكتوبر، يشارك فيها رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية؛ لمعرفة وقائع ما يجري على الأرض وآليات المواجهة المشتركة والتحرك الدولي؛ لمعاقبة المتورطين من الدول المعادية".

وأردف عضو مجلس النواب: " يجب بحث كافة السبل التي تدعم قواتنا المسلحة والشرطة المصرية في الحرب التي يخوضونها؛ دفاعا عن استقرار مصر وأمنها".

وتابع: "إنني أتقدم بهذا الطلب؛ إدراكا بخطورة ما يجري، والذي لا يستهدف فقط إشاعة حالة من اللاستقرار على أرض الواقع، وإنما إفشال الدولة المصرية، خاصة بعد عودة مصر لممارسة دورها القومي، وتحقيق المصالحات على الساحة الليبية والفلسطينية والسورية بما يعرقل تنفيذ المخططات الرامية إلي تفتيت هذه الدول وتقسيمها، وكذلك عودة المؤسسات المصرية المختلفة لممارسة دورها في نهوض المجتمع المصري وتحقيق التنمية على أراضيه".​