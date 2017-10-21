تشييع الشهيد محمد شوشة عصر اليوم من مسجد الغريب بالسويس

السويس- حسام الدين أحمد:

قال الدكتور محمد شوشة عم الشهيد الملازم أول أحمد حافظ شوشة، إن صلاة الجنازة على الشهيد ستقام عصر اليوم السبت بمسجد الغريب.

وأضاف الدكتور شوشة مدير عام مكتب رئيس جامعة السويس، أن جثمان الشهيد سوف يصل بعد ظهر اليوم، مشيرا إلى أن العزاء سيقام غدا بدار مناسبات السويس.

وفي سياق متصل قال مصدر أمني، إن جثمان الشهيد المقدم محمد حبشي ضابط الأمن الوطني سوف يتم نقله ليدفن بمسقط رأسه بمحافظة المنيا.

وأوضح المصدر، أن المقدم الشهيد تعلم بمدارس السويس حينما كان والده يعمل بمديرية أمن السويس، كما عمل بمديرية الأمن وجهاز أمن الدولة قبل ثورة يناير لكن مسقط رأس الأسرة في المنيا وسيتم إقامة صلاة الجنازة عليه ودفنه هناك.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت أن هجوما إرهابيا استهدف مأمورية خرجت للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء لمداهمة أوكار بعض العناصر الإرهابية، وأسفر الهجوم عن استشهاد ضابطًا و35 مجندا.