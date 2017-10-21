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بالصور.. أفكار لتنظيم المطبخ صغير الحجم واستغلال المساحات

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مصراوي Masrawy

بالصور.. أفكار لتنظيم المطبخ صغير الحجم واستغلال المساحات

12:50 م السبت 21 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور: أول رحلة جوية طاقمها نساء فقط

الألبوم التالى

بالصور: أول رحلة جوية طاقمها نساء فقط

كتبت- هاجر حاتم:

المطبخ صغير الحجم لا يتيح لربة المنزل في أحيان كثير تخزين أدوات المطبخ بشكل أفضل، ولا التحرك بسهولة، لهذا نستعرض لك بهذا الألبوم أكثر من طريقة لاستغلال المساحة الصغيرة لمطبخك بحسب ما ذكره موقع elledecor.

- استفيدي من الزوايا عن طريق وضع لمسات خاصة بالديكور عليها، مثل صندوق البهارات، حتى يمكنك ذلك من استغلال المساحات الأخرى لوضع أدوات الطبخ واعداد الطعام.

- حاولي تعليق بعض "البراويز" على الحائط، فإنها تعطي احساس باتساع مساحة المطبخ لديك.

- يمكنك استخدام المنضدة المُعلقة التي يتم إسنادها إلى الحائط، وعند الحاجة إليها تقومين بوضعها على الأرض.

- حاولي استخدام الكراسي صغيرة الحجم قدر الإمكان، فأنت لست بحاجة للحجم الكبير، لأن المطبخ ليس منطقة للجلوس وقت طويل.

- استغلي الأرفف العليا في تخزين الأطعمة والحبوب، واحرصي على تواجد سلم خشبي حتى يساعدك على الوصول لهذه المناطق.

- البيج والأبيض والأخضر والأسود، تعتبر من أفضل الألوان لطلاء غرفة المطبخ.

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