6 أخطاء تجنبيها عند استخدام الغسالة

كتبت- نانسي فايز الرويني:

من السهل إلقاء الملابس المتسخة داخل الغسالة وتشغيلها، لكننا لا ندرك حجم الضرر الذي تسببة العادات الخاطئة التي نفعلها والتي تؤثر على عمر الغسالة وجودة الملابس، بحسب ما ذكرة موقع "برايت سايت".

1- درجة حرارة الماء المرتفعة

الإفراط في زيادة درجة الحرارة يؤثر بشكل سلبي على لون وشكل الملابس، فقط الكتان أو المناشف يمكن غسلها في 87 درجة مئوية للتطهير.

2- إدخال الملابس الملطخة بالأوساخ

يجب غسلها بعناية باليد أو مزيل للأوساخ قبل وضعها في الغسالة، يمكنك استخدام وسائل طبيعية بديلة مثل عصير الليمون وهو مطهر جيد للبقع العرق.

3- وضع كمية كبيرة من مساحيق المنظفات

الكميات الكبيرة من مساحيق الغسيل يمكن أن تسد حاوية المنظفات في الغسالة، وتسبب رائحة كريهة، وتجعل الملابس أقل سهولة في الشطف.

4- غسل الملابس الداخلية

مع كثرة الغسيل، تفقد الملابس الداخلية والمايوهات جودتها وشكلها، لذلك فمن الأفضل غسلها باليد.

5- الجوارب النايلون

يمكنك المحافظة على هذه الخامات من التمزق عند الغسيل عن طريق عدة خطوات، استخدام المنظفات الخاصة بالأقمشة الناعمة. التشغيل على 32 درجة مئوية وبسرعة منخفضة. وضع الجوارب في كيس الغسيل الخاص بها. تحويل الجوارب من الداخل إلى الخارج.

6- إغلاق باب الغسالة

غلق باب الغسالة بعد خروج الملابس منها يؤدي إلى ظهور الروائح الكريهة والبقع البيضاء. ولمنع ذلك، اتبع بعض قواعد الصيانة البسيطة: تهوية الغسالة بعد كل غسل. إزالة المنظفات المتبقية من الطوق المطاط على الباب بعد كل غسل .شطف حاوية المنظفات بانتظام. مرة واحدة في الشهر، قم بتشغيل الآلة وهي فارغة مع المنظفات والخل للتطهير.