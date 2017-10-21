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هذه طرق استخدام الزيت الحار لـ"التخسيس"

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مصراوي Masrawy

هذه طرق استخدام الزيت الحار لـ"التخسيس"

12:25 م السبت 21 أكتوبر 2017

هذه طرق استخدام الزيت الحار لـ"التخسيس"

 كتب - هشام عواض:

يرتبط الزيت الحار عند المصريين عادةً بتناوله مع طبق الفول، وبجانب أنه يعطي مذاقًا مميزًا للفول، فالزيت الحار له فوائد أخرى منها التخسيس.منها أنه مصدر غني للأحماض الدهنية، منها أوميجا 3 والدهون الصحية المرتبطة بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهناك فائدة كبيرة أخرى تكمن في مساعدته في إنقاص الوزن.

بحسب موقع "livestrong"، المختص بالصحة والجمال، يمكن استبدال الغذائية في الأطعمة، بالزيت الحار التي يحتوي على الألياف المفيدة، سوف تساعدك على إنقاص كيلوجرامات من الوزن مع مرور الوقت.

ويحتوي الزيت الحار على كمية قليلة من الكربوهيدرات، ويساعد على امتلاء المعدة، وبالتالي الاحساس بالشبع وتقليل تناول كمية الطعام خلال اليوم.

وذكرت دراسة نشرتها مجلة الكلية الأمريكية للتغذية، أن تناول وجبات غذائية تحتوي على نسب عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3 ، والدهون الأحادية غير المشبعة، مثل الموجودة في الأفوكادو والزيت الحار، قد تساعد في مكافحة السمنة.

وللحصول على فوائد الزيت الحار، يمكن إضافة ملعقة أو ملعقتين منه للسلطات المختلفة، أو عصير الليمون، وفي الطهي مزجه مع الثوم والريحان والكراث والخل البلسمي، للحصول على نكهة طيبة.

ويمكن تناول الزيت الحار في شكل كبسولة، حيث يباع كبسولات الزيت الحار في الصيدليات، لكن يجب اتباع إرشادات الشركة المصنعة لكيفية تناوله. ويتناول بوضع الكبسولة في كوب ماء.

وفي حال الرغبة بإضافته للنظام الغذائي، يجب استشارة الطبيب، خاصةً إذا كنت تتناول أدوية معينة. فمن الممكن أن يتفاعل الزيت الحار مع بعض الأدوية بما في ذلك أدوية سيولة الدم، والأدوية المخفضة للكولسترول، وأدوية السكري.

 

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