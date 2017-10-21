شجعها والدها على الغناء وتزوجت 5 مرات.. 15 معلومة عن سمية الخشاب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كان التمثيل بالنسبة لها حلما صعب المنال، على عكس الغناء الذي حلمت باحترافه، ولكن وضعتها الصدفة في طريق أحد كبار صناع الدراما، والذي اعتبرها موهبة مدفونة تمتلك كل مقومات الممثلة، فكانت بدايتها في عالم التمثيل، وبعد أن أثبتت موهبتها انتبهت للحلم القديم وهو الغناء، فبدأت بإنتاج أغانيها باللهجتين المصرية والخليجية، لتتزايد نجوميتها في الوطن العربي، وتصبح واحدة من أشهر فناناته، وبطلة أولى في عدد من الأعمال التليفزيونية.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 15 معلومة عن الفنانة سمية الخشاب.

1- اسمها بالكامل "سمية سعيد السيد فتيحة"، ولكنها اشتهرت فنيا باسم "سمية الخشاب".

2- ولدت في 20 أكتوبر 1966، بمحافظة الإسكندرية، أي أنها تبلغ من العمر 51 عاما.

3- تربت في كنف أسرة متوسطة الحال، لأب عمل بالتجارة، وأم ربة منزل، وأخ أكبر منها يدعى "سمير"، يعمل في مجال الغطس التجاري.

4- ورثت موهبة الغناء من والدها، وشجعها على دخول مجال الفن، ولكنه توفي وهي في العام الأخير من المرحلة الثانوية، فلم يشهد نجاحها.

5- شاركت بـ"كورال" المدرسة، وبدأت التفكير في احتراف الغناء منذ صغرها، فلم يكن التمثيل في الحسبان بذلك الوقت.

6- تخرجت في كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، ثم حصلت على دراسات عليا في معهد "الكونسرفتوار".

7- عملت بعد تخرجها كموظفة في أحد البنوك بالإسكندرية، ثم انتقلت للعمل كموظفة لحجز التذاكر في إحدى شركات السياحة.

8- كانت صديقة لابنة الكاتب والسيناريست الراحل محمد صفاء عامر، فاقترحت عليها أن يساعدها والدها في دخول مجال الفن.

شاهد أيضا

9- بدأت مسيرتها الفنية بأدوار صغيرة في بعض الأعمال مثل الفوازير مع سمير غانم، ثم تم تقديمها في دور متميز بمسرحية "بالو" مع مجموعة من الفنانين مثل "صلاح السعدني، هالة فاخر، أشرف عبد الباقي"، فكانت بمثابة انطلاقة حقيقية في عالم التمثيل.

10- أوفى السيناريست محمد صفاء عامر بوعده لها وقدمها بالمسلسل الشهير "الضوء الشارد"، في عام 1998، والذي حقق نجاحا واسعا، وضع "سمية" على طريق الشهرة.

11- رغم أن مسيرتها الفنية تمتد لعشرين عاما، فإنها كانت حريصة على انتقاء الأعمال، لذا شاركت طوال مسيرتها في 45 عملا تقريبا حتى الآن.

12- من أشهر الأفلام السينمائية التي شاركت بها: "الرجل الأبيض المتوسط، إزاى البنات تحبك، بحبك وانا كمان، يوم الكرامة، علي سبايسي، خيانة مشروعة، الريس عمر حرب"، لكنها تعتبر فيلم "حين ميسرة" بمثابة "أوسكار" في حياتها السينمائية، موضحة في لقائها التليفزيوني مع برنامج "واحد من الناس"، أنها فخورة بهذا العمل، وبرغم الانتقادات التي تعرضت لها بسببه، فإنها ستوافق عليه مرة أخرى لو عرض عليها مجددا.

13- تألقت في عالم الدراما التليفزيونية بأدوار بطولة مشتركة في مسلسلات منها: "عائلة الحاج متولي، الحقيقة والسراب، ريا وسكينة"، إلى أن قدمت أول بطولة تليفزيونية لها في مسلسل "حدف بحر"، عام 2009، وأحد مسلسلاتها "الحلال".

14- أصدرت أول ألبوم غنائي لها في عام 2009 بعنوان "هيحصل إيه"، وحقق نجاحا مقبولا.

15- تزوجت 5 مرات، الأولى من شاب "سكندري" وهي في عمر 23 عاما، قبل احترافها الفن، وقد اعتبرتها تجربة غير موفقة بسبب صغر سنها، والثانية من رجل أعمال عربي، كانت قد أخفت قصة زواجها منه، بناء على رغبته، وانفصلت عنه بسبب طلبه اعتزالها الفن، والثالثة من محام شهير، والرابعة من طيار، ولم تنجب من أي منهم، واحتفلت أمس الجمعة بزواجها الخامس من المطرب أحمد سعد.