عذبها شقيقها وقيدها بجنزير لعلاقاتها المشبوهة.. تفاصيل انتحار شابة بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

لم تستطع ربة منزل شابة تحمل آلامها، بعد تعذيب شقيقها وزوجته لها وحبسها دون طعام في غرفة بمنزلهما بناحية نجع الجميعات، زاوية صقر بالبحيرة، فأقدمت على الانتحار شنقا للتخلص من معاناتها.

تبلغ لمركز شرطة أبوالمطامير من الأهالي بوجود جثة لسيدة داخل منزل بناحية نجع الجميعات، زاوية صقر، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة "أ.ع.ش" 27 عاما ربة منزل، داخل إحدى الغرف في حالة تعفن رمي، وموثقة القدم اليمنى بواسطة جنزير حديدي، مثبت بحائط الغرفة وملفوفة الرقبة بإيشارب حريمي مثبت بنافذة الغرفة "مقطوع من المنتصف" وبمناظرتها تبين وجود جحوظ بالعينين، وخروج اللسان، وكدمات بكامل الجسد.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود آثار خط دائري وشنق بالرقبة، وجروح وخدوش بالصدر من الأمام، وحروق بالساقين حتى القدمين، وجحوظ بالعينين وتضخم بالرقبة، وأكياس بالجسم ممتلئة بالمياه بالجسم نتيجة التعذيب باستخدام سائل ساخن، والجثة في حالة تعفن وتهتك أجزاء كبيرة من الجسم، ويرجح أن يكون سبب الوفاة إسفكسيا الخنق.

توصلت التحريات المبدئية لضباط وحدة مباحث المركز، إلى قيام شقيق المجني عليها "ع.ع.ش" 33 عاما - عامل زراعي وزوجته "م.ص.ش" 30 عاما - ربة منزل، ومقيمان بذات العنوان، باحتجازها منذ عدة شهور بإحدى غرف منزلهما، وتوثيقها بجنزير حديدي والتعدي عليها بالضرب ومنعها من الطعام والشراب منذ الثلاثاء الماضي، لارتباطها بعدة علاقات غير مشروعة.

تم ضبط المتهمين وبسؤالهما قررا بمضمون ما تقدم، وأضافا أنهما فوجئا بانبعاث رائحة كريهة من غرفة المتوفاة صباح اليوم، وحال تفقدها فوجئا بشنقها لنفسها بواسطة الإيشارب المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.