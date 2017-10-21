لجنة استرداد الأراضي: علينا وضع «شهداء الواحات» على التيشيرتات

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طالب أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي، بوضع صور شهداء حادث الواحات على التيشيرتات، قائلًا: "لازم نحطهم بدلًا من ميسي ورونالدو ليكونوا قدوة للشباب".

وأضاف "أيوب" خلال لقائه ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف" اليوم السبت "إحنا بنتعلم منهم الوطنية وحب الوطن، وياريت نكون زيهم، فهم استشهدوا وهم يدافعون عن المصريين".

وتابع: "مكافحة الإرهاب مش واجب على الشرطة والجيش بس، كل الشعب المصري عليه دور أنه يكافح الإرهاب ده واجب وطني علينا كلنا".

كان قد استشهد 16 شرطيًا في اشتباكات بين قوات الأمن وعناصر إرهابية بالكيلو 135 بطريق "الواحات- الجيزة"، بالأمس، ونشرت قوات الأمن عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، بمحيط موقع الاشتباكات، لضبط العناصر الإرهابية.