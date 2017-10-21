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دراسة: الجهاز التناسلي للمرأة يستوطنه تجمع بكتيري هائل

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مصراوي Masrawy

دراسة: الجهاز التناسلي للمرأة يستوطنه تجمع بكتيري هائل

11:34 ص السبت 21 أكتوبر 2017

دراسة: الجهاز التناسلي للمرأة يستوطنه تجمع بكتيري هائل

دراسة: الجهاز التناسلي للمرأة يستوطنه تجمع بكتيري

كتبت- ميرا ماهر:

كشفت دراسة صينية عن وجود أعداد مختلفة من البكتيريا في الأجزاء العليا من الجهاز التناسلي للمرأة، بعد ظن العلماء بأن هذه المناطق تكون "شبه معقمة". بحسب موقع "DW" الألماني نقلاً عن دراسة نشرت في مجلة " Nature Communications".

وفحص الباحثون الجهاز التناسلي لدى 110 سيدة في سن الإنجاب من الصين، وحصلوا على عينات من البكتريا المتواجدة في الجزء السفلي للجهاز التناسلي مثل المهبل، وعينات أخرى من الأجزاء العليا في الجهاز التناسلي مثل قناة فالوب.

وعثر الباحثون على بكتريا "اللاكتوباسيلس" في الأعضاء التناسلية السفلى للسيدات الخاضعات للدراسة، في حين لم يجدوا أثراً لها في الأجزاء العليا منه، ولكنهم وجدوا بدلا من ذلك عددا كبيرا من الأنواع الأخرى للبكتيريا.

 وخلصت الدراسة إلى معرفة العلاقات بين تركيبة البكتريا وبعض الأمراض مثل الإصابة بما يعرف بـ"الانتباذ البطاني الرحمي"، الذي يستوطن غشاء بطانة الرحم، والتهابات وآلام حوضية مسببةً العقم في كثير من الأحيان.

وكشفت الدراسة الصينية إلى أنه من الممكن أن تؤثر الولادة أو تزايد الالتهابات أو الجراحات على عدد البكتريا التي تصيب الجهاز التناسلي.

 

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