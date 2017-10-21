والدة العروس والخرز الأزرق.. 7 لقطات لافتة من حفل زفاف أحمد سعد وسمية

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بعد شائعات كثيرة طالتهما الفترة الأخيرة بارتباطهما عاطفيا، ورغم نفيهما ذلك، فاجأ الفنان أحمد سعد جمهوره، أمس الجمعة، بزواجه من الفنانة "سمية الخشاب" في حفل اقتصر على الأهل والأقارب وبحضور عدد قليل من الفنانين، على رأسهم شقيقه الفنان "عمرو سعد".

ونستعرض فيما يلي عددا من اللقطات اللافتة للأنظار في الحفل.

1- أغنية "سمية"

الأغنية الأولى التي أهداها المطرب "أحمد سعد" لزوجته بعد عقد القران، كانت أغنية تحمل اسمها "سمية"، ويقول في بدايتها "عمري الحقيقي لقيته لما لقيت سمية"، وقبل زواجهما بيوم واحد، طرح "أحمد سعد" عبر موقع "يوتيوب"، أغنية بعنوان "أجمل حب"، وعلق عليها: "إهداء إلى حبيبتي وشريكة عمري سمية".

2- توقيت الحفل

لم يعرف الكثيرون أن توقيت حفل الثنائي أمس، والذي وافق 20 أكتوبر، هو نفس تاريخ ميلاد الفنانة "سمية الخشاب"، والتي ولدت عام 1966، أي أنها تبلغ من العمر 51 عامًا.

3- فستان سمية

أثارت الفنانة "سمية الخشاب جدلًا واسعًا بفستانها الأبيض، ففي حين رأى الكثيرون أنه يناسبها كثيرًا؛ فإن آخرين زعموا أنه قديم وارتدته في مناسبة سابقة ولكنها أضافت إليه بعض اللمسات الجديدة، كما رأى البعض أن الفستان أظهرها بقوام ممتلئ وجعلها أكبر سنا.

من ناحية أخرى، فإن الخرز الأزرق بالفستان أثار سخرية البعض، حيث كانت "سمية" قد صرحت سابقًا بأنها تخشى من الحسد، وزعم البعض أنه كان السبب في ارتدائها فستان زفاف غير تقليدي مطرزا بالخرزات الزرقاء.

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4- تقبيل أصبع العروس

بتصرف غير متوقع، فاجأ الفنان "أحمد سعد" الحاضرين بتقبيل أصبع "سمية الخشاب" عقب وضع بصماتها على أوراق عقد القران، وكان اللافت للأنظار تقبيله أصبعها رغم تلطيخه بالكثير من الحبر الأزرق.

5- موقف محرج لسمية

عقب وضع بصماتها على أوراق عقد القران، طلبت الفنانة "سمية الخشاب" مرات كثيرة من الحضور إعطاءها منديلًا، ولكن كان الغريب عدم استجابة أحد، مما وضعها في موقف محرج.



6- نادية الجندي

رغم غياب الكثير من نجوم الوسط الفني عن حفل زفاف الثنائي أحمد سعد وسمية الخشاب، فإن الفنانة "نادية الجندي" حرصت على حضور حفل زواجهما، وتألقت بثوب أسود بسيط ومكياج هادئ أظهر جمالها.

7- والدة سمية الخشاب

رغم انتشار الكثير من الشائعات في وقت سابق حول رفض والدة الفنانة "سمية الخشاب" لزواجها من أحمد سعد وأنها لم تحضر حفل زفافهما؛ فإن الحفل شهد أمس حضور والدتها التي لفتت الأنظار في الحفل بارتدائها قبعة حمراء اللون ولم يتعرف الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليها.