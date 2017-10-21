علميها لأولادك.. 5 طرق لمقاومة التحرش الجنسي

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انتفض العالم بشكل جاد لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي في العالم، والتي لا تشمل التلامس فقط بل تمتد إلى العديد من المضايقات حتى وإن كانت لفظية، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات النساء اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي بشتى صوره، وهو الأمر الذي مثل جرس إنذار للعالم، من أجل القيام بدوره التوعوي لمكافحة تلك الظاهرة.

ولعل حملات التوعية التي تستهدف في المقام الرئيسي الجنس الناعم، امتدت أيضًا لتتضمن دورا للوالدين في إرساء مبادئ التعامل الذكي مع تلك الظاهرة والتغلب عليها، وفي هذا السياق يستعرض موقع "ذا ستار" مجموعة من النصائح التي يتم توجيهها للوالدين من أجل التغلب على تلك الظاهرة..

التعريف بالتحرش

يجب على الآباء أن يقوموا بتربية أولادهم على تعريف التحرش، وذلك لتوعيتهم بالفعل نفسه وكيفية تجنبه على كل المستويات، وهو الأمر الذي يخلق نزعة معادية لدى الشباب والبنات على حد سواء تجاه تلك الظاهرة، كما يساعدهم في كرهها ونبذها على المستوى الاجتماعي.

التعامل مع التحرش

واحد من أهم العوامل التي تؤدي إلى انتشار تلك الظاهرة، هو الصمت تجاه تلك الأفعال الشائنة، وهو الأمر الذي ينصح الخبراء بعدم الوقوع في فخه، لا سيما وأن تلك المشكلة قد تسهم بشكل رئيسي في تشجيع الفتيات بشكل خاص على المطالبة بحقوقهن في محاسبة الجناة ومن ثم عدم تقبل الأمر الواقع.

وسائل الإعلام والتثقيف

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يرى الخبراء أن تشجيع الشباب على الثقافة ومعاصرة وسائل الإعلام بشكل أساسي، قد يؤدي بشكل واضح لنبذ تلك الظاهرة، كما يسهم الأمر أيضًا في الحد من مستويات الاختلاف بين الجنسين، وإشعار الذكور بشكل خاص بأن هناك جنسا آخر يمكن التعامل معه بصورة غير وحشية.

ضحايا التحرش

إذا كان هناك واقعة قد طالت فعليا إحدى بناتك، فكل ما عليك هو الدخول بشكل قوي للحديث عن الأضرار السلبية على المستوى النفسي التي نتجت عن تعرضها لتلك الظاهرة، وهو الأمر الذي يساعدها على تجاوز المشكلة وعدم الخوف من مصيرها المستقبلي والتعامل مع الجنس الآخر.

الهوايات والأنشطة

في الفترة التي تلي تعرض البنات لظاهرة التحرش، يجب أن تكون هناك أنشطة نوعية وهوايات تساعد في الخروج من الحالة النفسية السيئة، كما أن الانغماس بشكل رئيسي في تلك الأنشطة يساعد أيضًا على تأهيلها نفسيا للتعامل مع الظاهرة في المستقبل.