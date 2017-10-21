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سعر الذهب اليوم السبت 21 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم السبت 21 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم السبت 21 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

 

اليوم السبت 21 أكتوبر 2017 تحديث بداية تعاملات اليوم، حيث أشار عضو شعبة المعادن الثمينة في غرفة القاهرة التجارية”شريف فايق” بعد تراجع الذهب في الأيام الماضية فكان تراجع أسعار الذهب الفترة الماضية سبب في انتعاش سوق المعدن في جمهورية العربية وهذا أدى إلى أن استقرار الذهب عند أقل مستوى له منذ أشهر.

كان سبب في انتعاش حركة مبيعات الذهب الأيام القادمة رغم من استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها مرة أخرى، وبالنسبة أعيرة الذهب الأكثر مبيعا في مصر ولكن العيار الأكثر مبيعا هو عيار 18 الذي أنتشر وأخذ رواجا داخل محافظة الإسكندرية والقاهرة ومحافظات الحضر بشكل عام خلال الفترة الأخيرة الماضية، بسبب سعره المناسب مقارنة بسعر عيار 24 وعيار 21 أما في محافظات الصعيد الإقبال يكون علي الذهب عيار 21 بصورة كبيرة وملفتة للنظر.

 

سعر الذهب اليوم السبت 21 أكتوبر 2017 :

 

السعر العالمي : 1,280.70 دولار أمريكي.

 
 
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24 720 إلى 722
عيار 22 660 إلى 662
عيار 21 630 إلى 632
عيار 18 540 إلى 542
عيار 14 420 إلى 421
عيار 12 360 إلى 361
الاونصة 22,392 إلى 22,463
الجنيه الذهب 5,040 إلى 5,056
الكيلو 720,000 إلى 722,286

 

 

 

 

المصدر : مصر 365

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