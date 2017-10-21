عقوبات أمريكية مرتقبة ضد إيران وحزب الله

واشنطن- (أ ش أ):

قال قياديون جمهوريون بمجلس النواب الأمريكي، إن المجلس سيصوت خلال أيام على فرض عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران وذلك في مسعى لاتخاذ نهج صارم ضد الحكومة الإيرانية دون الحاجة لتقويض الاتفاق النووي الدولي على الفور.

وقال كيفن مكارثي زعيم الأغلبية والنائب إد رويس رئيس لجنة العلاقات الخارجية - في بيان مشترك أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، - "مسؤولية الكونجرس العمل مع الجهة التنفيذية لرسم استراتيجية واضحة لوقف السلوك الإيراني المتهور".

وأضاف النائبان أن "التحرك الفوري باتجاه هذا الهدف سيأتي من المجلس الأسبوع المقبل حيث سنصوت على تشريع يزيد العقوبات على حزب الله وانتشار الصواريخ الإيرانية".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق رفضه الإقرار بأن إيران التزمت بالاتفاق النووي الذي وقع عام 2015، واصفا إياها بأنها "نظام متطرف".​