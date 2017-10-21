اليوم.. الحكم على 20 متهمًا بقضية "خلية مدينة نصر"
اليوم.. الحكم على 20 متهمًا بقضية "خلية مدينة نصر"
06:00 ص السبت 21 أكتوبر 2017
محكمة عسكرية
كتب - محمود السعيد:
تصدر محكمة شرق القاهرة العسكرية، اليوم السبت، حكمها على 20 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر".
والمتهمون هم كل من: محمد طه وهدان، محمد سعد عليوة، عبد الفتاح السيد، محيي الدين الزايط، عثمان عناني الخطيب، أشرف وحيد، خالد جمال، محمد فهمي، محمد عيد، دسوقي عزب، رضا رضوان، وسيم زينهم، عبد الرحمن مصطفي، محمد سعيد، شريف عبد الناصر، أحمد أبو مليح، عبد الرحمن صلاح، عمر فاروق، عادل عارف وعمرو فتح الباب.
ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ جنايات شرق عسكرية، اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور وتهدف إلى تعطيل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
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