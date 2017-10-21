وزير الخارجية اليمني يبحث مع المبعوث الأممي سبل تحريك عملية السلام

الرياض- (أ ش أ):

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي مساء الجمعة، بالعاصمة السعودية الرياض مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ سبل تحريك عملية السلام في إطار الجولة الجديدة التي يقوم بها المبعوث الاممي في محاولة إستئناف جهود السلام التي تعثرت بسبب تعنت موقف تحالف الحوثي صالح ورفضهم للمبادرات الهادفة لتحقيق السلام.

وخلال اللقاء، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، استمرار الحكومة اليمنية في دعم جهود المبعوث الاممي لتحقيق السلام الدائم والعادل في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، بالإضافة الى ما تم تحقيقه في جولات التفاوض السابقة وبالأخص مفاوضات الكويت التي تقدم فيها مبعوث الأمين العام للامم المتحدة لليمن بمقترحات وافقت عليها الحكومة اليمنية وصادقت عليها بالتوقيع بينما رفضها الجانب الانقلابي كما رفض سابقاتها.

واعتبر وزير الخارجية اليمني، أن تماسك الإجماع الدولي بشأن اليمن ودعم حكومته الشرعية في غاية الأهمية وقد تجلى بوضوح في الدورة الأخيرة لاجتماعات مجلس حقوق الانسان في جنيف والتي تبنى فيها المجلس مشروع القرار العربي بشأن وضع حقوق الإنسان في اليمن، مؤكداً أنه ينبغي على الحكومة اليمنية والدول الراعية مع الأمم المتحدة ان تحافظ على هذا الزخم وتضع مزيداً من الضغوط على الطرف الانقلابي للعودة الى طاولة المفاوضات.

وأوضح المخلافي، أن تحقيق السلام وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة في اليمن هو هدف الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية لأنه السبيل الوحيد لوقف معاناة أبناء الشعب اليمني ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن الذي تسببت فيه المليشيات الانقلابية والتي لازالت مستمرة في الإضرار بمصالح الناس وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية وتحاصر مدينة تعز بما يزيد من حالة المعاناة الانسانية.

وطالب وزير الخارجية اليمني الامم المتحدة والمجتمع الدولي ألا يسمحوا للانقلابيين الذين لا يكترثون بمعاناة الشعب اليمني ويواصلون تجويعه ونهب مقدراته بالمزيد من التمادي والتهرب من الحل السياسي للازمة في اليمن وأن يجبرهم المجتمع الدولي على الانصياع للإرادة الدولية وتنفيذ القرارات الأممية بشان اليمن وفي مقدمتها القرار 2216.

من جانبه، أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ، أن الملف اليمني لا يجب أن يتحول إلى مأساة إنسانية تتردد أخبارها في وسائل الاعلام ويخفت الحديث عن الحل السياسي المتكامل الساعي لتحقيق السلام الفعلي الذي سيخفف معاناة الشعب اليمني ويحل مشكلاته.

وأوضح المبعوث الاممي انه بصدد بلورة رؤية لإعادة إحياء المفاوضات السياسية في اليمن بالتشارك مع الدول الراعية تطرح فيها مجمل القضايا مثل ميناء الحديدة ودفع المرتبات ومطار صنعاء ورفع الحصار عن تعز والإفراج عن السجناء، ومن ثم تفعيل عمل لجنة التهدئة والتنسيق معولا في ذلك على دعم الحكومة الشرعية والدول الراعية لهذا التوجه.