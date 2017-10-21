السعودية: تحرير الرقة من "داعش" خطوة مهمة في مواجهة الإرهاب

الرياض- (أ ش أ):

وصفت المملكة العربية السعودية تحرير مدينة الرقة السورية من قبضة تنظيم "داعش" الارهابي بالخطوة الهامة في مجال محاربة الإرهاب؛ ضمن الجهود القائمة لدحره.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الجمعة، عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية مباركته لهذا الحدث وتطلع المملكة السعودية بأن تستتبع هذه الخطوة العديد من الخطوات الجادة لتطهير سوريا والعراق والمنطقة من الإرهاب والتطرف.