السعودية: تحرير الرقة من "داعش" خطوة مهمة في مواجهة الإرهاب
السعودية: تحرير الرقة من "داعش" خطوة مهمة في مواجهة الإرهاب
02:13 ص السبت 21 أكتوبر 2017
السعودية
الرياض- (أ ش أ):
وصفت المملكة العربية السعودية تحرير مدينة الرقة السورية من قبضة تنظيم "داعش" الارهابي بالخطوة الهامة في مجال محاربة الإرهاب؛ ضمن الجهود القائمة لدحره.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الجمعة، عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية مباركته لهذا الحدث وتطلع المملكة السعودية بأن تستتبع هذه الخطوة العديد من الخطوات الجادة لتطهير سوريا والعراق والمنطقة من الإرهاب والتطرف.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
واشنطن تطلب من بغداد الحد من تحركاتها قرب كركوك
-
صورة وخبر: مقاتلو البيشمركة يجهزون مدافعهم
-
إبطال مفعول أكثر من 850 عبوة ناسفة في دير الزور السورية
-
حول العالم في 24 ساعة
إعلان
إعلان