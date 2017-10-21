خبير أمني يكشف تفاصيل جديدة عن حادث الواحات: كان حماس زائد (فيديو)

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تحدث اللواء محمد صادق، الخبير في مكافحة الإرهاب ومساعد وزير الداخلية الأسبق، مساء الجمعة، عن تفاصيل جديدة بخصوص حادث الوحات البحرية عند الكيلو 135، قائلًا: «الموقف حتى الآن لم يتضح، فيه قوات من الجيش تحركت على هناك، بس مقدروش يخشوا جوه لحد دلوقتي عشان الضلمة، التمشيط الآن يتم خارج المنطقة».

وأضاف صادق، خلال لقائه مع الإعلامية رشا نبيل، في برنامج «كلام تاني» على قناة «دريم»: «الواقعة حصلت في وادي منخفض، والعناصر الإرهابية اعتلت الجهة العالية من الجبل، ولما دخلت قواتنا الوادي، أطلقوا عليهم قذائف أربي جي، ثم قذائف الهاون، واضح إن كان فيه حماس زائد من ضباط الشرطة، كانوا نازلين يدوروا على أدلة عن التنظيم الذي يحاولون استهدافه».

وأكد أن العناصر الإرهابية، جاءت من ليبيا، وهي تتبع تنظيم داعش الإرهابي، موضحًا: «هم جناح من داعش، وبيسموا نفسهم أنصار الشريعة».

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وتابع صادق: «وصل إلينا معلومة عن وجودهم داخل الأراضي الليبية، وتم ضبط مجموعة منهم، واستعانة الأجهزة الأمنية بدليل (شخص) من هذه المجموعة لإرشادهم لأماكن تواجد الآخرين، وهذا الدليل لم يضلل الأجهزة الأمنية».

وواصل الخبير الأمني: «الاستطلاع الذي جرى أمس على المنطقة كانت نتيجته سلبية، ولم يؤكد وجود العناصر به»، موضحًا أن منطقة الوديان التي تتواجد بها هذه العناصر الآن، تبعد عن طريق الواحد 35 كيلو داخل الصحراء.