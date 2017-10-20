خبير أمني يكشف أسباب زيادة الهجمات الإرهابية في الوقت الحالي

كتبت- مادي غيث:

أرجع اللواء طلعت موسى، الخبير الأمني، أسباب العمليات الإرهابية التي تتم في هذه الفترة إلى قرب انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، والتقليل من حجم الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية في مختلف المجالات.

وأضاف موسى، في تصريحات لمصراوي، الجمعة: "السبب أيضًا وراء العمليات الإرهابية يرجع إلى المصالحة الفلسطينية التي تمت برعاية مصرية واستعادة السيطرة على الحدود المصرية في قطاع غزة، وتنفيذ عملية حق الشهيد 4 التي قيدت حركة الإرهابيين".

وأكد موسى، أن العمليات الإرهابية التي تحدث تتم في إطار مخطط التقسيم بين مصر والدول العربية، مضيفًا: "مخطط التقسيم قائم وسوف يستمر، وذلك لأن ما يعاونه من القضاء على الإرهاب هو تكتيك للإيحاء بأنهم يعملون للقضاء على الإرهاب مع الدول المستهدفة، وإحنا في حالة حرب حقيقية وشرسة مع الإرهاب الذي لا وطن ولا دين له".

وأشار الخبير الأمني، إلى أن الارهابيين يتسللون للعيش وسط المواطنين لكي يستطيعوا تنفيذ عملياتهم، مناشدا المواطنين بضرورة الإبلاغ بأية معلومات عن هؤلاء الخونة، وطالب حراس العقارات بالإبلاغ عن الأشخاص المشتبه بهم، متابعًا: "الارهابيون مش بينزلوا علينا بالبراشوت لازم الناس تتعاون مع الجيش والشرطة للقضاء على الإرهاب".

ولفت اللواء طلعت موسى، إلى أن الدولة المصرية في حالة طوارئ ويجب على الجيش والشرطة استخدام حقهم الذي فرضه القانون والدستور عليهم، واتخاذ الإجراءات المشروعة للقضاء على الإرهاب.

واختتم الخبير الأمني، حديثه قائلاً: "على قوات الأمن استخدام حقها في التفتيش، فنحن في حالة طوارئ وهو أمر مكفول لها لتحقيق الأمن، و الوصول إلى أية معلومات عن الارهاب، الجيش والشرطة مش مقصرين في واجبهم".