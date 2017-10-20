وزير التعليم ينعي شهداء الجيش والشرطة في حادث الواحات الإرهابي

(مصراوي):

نعى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شهداء الوطن الأبرار من رجال الشرطة الذين استشهدوا في سبيل الواجب الوطني؛ جراء عملية مداهمة الخارجين عن القانون بصحراء الواحات.

وقدم شوقي، في بيان له الجمعة، ﻷسر الشهداء خالص التعازى والمواساة داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وكانت مصادر أمنية رفيعة المستوى، قالت إن هناك تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بطريق الواحات، أسفر عن استشهاد 16 شرطيا حتى الآن.

وأكدت المصادر، أن قوات الأمن خاضت اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي مع العناصر المسلحة في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، لافتة بأنه منطقة جبلية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن ضعف شبكات الاتصال حالت دون التواصل مع القوات ومتابعة مستجدات الأمور لحظة بلحظة، لافتا بأنه تم الاستعانة بدعم جوي لتعزيز قوات الشرطة.

ولفتت المصادر إلى استشهاد النقيب إسلام مشهور، الضابط بقطاع العمليات الخاصة، واثنين بقطاع الأمن الوطني أحدهما أصيب ببتر في الساقين بسبب الطلقات النارية، علاوة على إصابة 5 شرطيين بينهم عميد شرطة.​