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خيري رمضان يشتكي من أسعار الكهرباء: شقتي مقفولة والفاتورة بـ3.5 ألف جنيه

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خيري رمضان يشتكي من أسعار الكهرباء: شقتي مقفولة والفاتورة بـ3.5 ألف جنيه خيري رمضان يشتكي من أسعار الكهرباء: شقتي مقفولة والفاتورة بـ3.5 ألف جنيه

التحرير

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استغاث الإعلامي خيري رمضان، بوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بسبب غلاء الفواتير، لافتًا إلى أنه احترم الفنان عزت أبو عوف، بشدة، حين استغاث هو الآخر بالرئيس عبد الفتاح ، مستكملًا: «ده فنان وراح للرئيس مباشرةً، المواطن العادي هيعمل إيه؟».

أضاف رمضان، خلال حواره ببرنامج «أنا وأنا»، مع الإعلامية سمر يسري، عبر فضائية «ON E»، «الكلام مبقاش له معنى، عندنا مشكلة بالفعل، شقتي جالها فاتورة 3.5 آلاف جنيه، في عز الصيف، وأنا مكنتش قاعد فيها أصلًا، لا شغلت تكييف ولا حتى لمبة، جايين منين؟».

تابع: «الزيادات في قيمة الفواتير أصبحت بلا منطق، وفكرة روح اشتكي واتظلم طريقة مش كويسة، وأناشد وزير الكهرباء، إننا عندنا مشكلة في قراء العدادات، القارئ كل 4 شهور بيجي مرة ويروح ضاربني رقم كبير، طريقة خطأ تمامًا، اللي معندوش كارت شحن يعمل إيه؟».

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واصل: «الناس بتدفع فواتير الكهرباء دلوقتي بالموبايل، يجب أننا ندخل عصر التكنولوجيا، تاخد حقها بس ماتخدش أكتر من حقها، الأزمة مش في ارتفاع الكهرباء.. الأزمة في التقديرات الخطأ للفواتير».

وكان الفنان القدير عزت أبو عوف، استغاث بالرئيس عبد الفتاح السيسي، من ارتفاع فاتورة الكهرباء الخاصة به، وكتب عبر حسابه الشخصي بـ«فيسبوك»، إن قيمتها قُدرت بـ13 ألف جنيه استهلاك شهر، متابعًا: «أنا ماعييش كذا 13 ألف جنيه حاليًا.. ولو عندي 13 ألف كتير كنت اتبرعت بيهم.. والناس فاكرين إن تحت القبة شيخ، الموضوع دخل في طريق مرعب وهو ما أصابني بالصدمة».

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التحرير

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