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"حقوق الإنسان" يدعو الشعب للوقوف خلف الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

"حقوق الإنسان" يدعو الشعب للوقوف خلف الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب

10:33 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

محمد عبد العزيز

كتبت- عزة صقر:

قال محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن الشعب المصري كله يدعم الشرطة والجيش في الحرب على الإرهاب.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات صحفية، الجمعة،: "العملية الإرهابية الغاشمة التي استهدفت رجال الشرطة المصرية في الواحات لن تهزم عزيمتنا، وأن كل روح طاهرة لشهيد تجعل كل المصريين لديهم كل الاستعداد لفداء الوطن بأرواحنا ونثق باذن الله، أن النصر قريب".

وكانت مصادر أمنية رفيعة المستوى، قالت إن هناك تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بطريق الواحات، أسفر عن استشهاد 16 شرطيا حتى الآن.

وأكدت المصادر، أن قوات الأمن خاضت اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي مع العناصر المسلحة في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، لافتة بأنه منطقة جبلية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن ضعف شبكات الاتصال حالت دون التواصل مع القوات ومتابعة مستجدات الأمور لحظة بلحظة، لافتا بأنه تم الاستعانة بدعم جوي لتعزيز قوات الشرطة.

ولفتت المصادر إلى استشهاد النقيب إسلام مشهور، الضابط بقطاع العمليات الخاصة، واثنين بقطاع الأمن الوطني أحدهما أصيب ببتر في الساقين بسبب الطلقات النارية، علاوة على إصابة 5 شرطيين بينهم عميد شرطة.​

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مصراوي Masrawy

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