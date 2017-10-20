ميركل واثقة من نجاح مفاوضات ائتلاف جامايكا

برلين - (د ب أ)

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وشريكها هورست زيهوفر رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري عن تفاؤلهما بشأن نجاح الجلسات التشاورية لما يعرف بائتلاف جامايكا (وهو وصف يجمع ألوان أعلام هذه الأحزاب التي يرجح أن تكون الائتلاف الحكومي المقبل في ألمانيا: الأسود للمسيحيين والأخضر للخضر والأصفر لليبراليين، وهي ألوان علم جامايكا) الذي يعقد قادته جلسات تشاورية استكشافية في وقت لاحق.

وقالت ميركل اليوم الجمعة في برلين إن المفاوضات ستتضمن "بالتأكيد عددا كبيرا من النقاط الخلافية"، ولكنها تدور أيضا وسط إرادة لإيجاد نقاط مشتركة، على حد قولها.

وأكدت ميركل رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي قائلة: "هناك من جانبي بالتأكيد استعداد للتفكير بصورة إبداعية في القضايا المطروحة"، مشيرة إلى أن ما يجب الاهتمام به أولا هو "ماذا ينتظر أهل هذه البلاد منا".

وأوضحت ميركل أنه يجب مناقشة ما إذا كان تحالف المسيحيين والحزب الديمقراطي الحر والخضر "يمكنهم تشكيل حكومة من شأنها أن توفر ما هو مهم لهذه البلاد من حيث الوظائف والأمن بمعناه الواسع".

وأكملت ميركل القول: "والآن يجب أن نقول: هيا إلى العمل".

من جانبه قال زيهوفر إنه "سعيد للغاية لأن العمل انطلق الآن بصورة صحيحة"، مشيرا إلى أن حزبه المسيحي الاجتماعي البافاري، وهو الشريك الأصغر والدائم لميركل، يريد حكومة مستقرة للبلاد.

وأشار زيهوفر أنه لابد من التوصل لاتفاقات أمينة ودقيقة، كما ينبغي أن تتم المفاوضات بصورة سلسة.

وقال زيهوفر "الدقة والسلاسة لا يقصي أحدهما الآخر"، مبينا أن الهدف الأسمى لحزبه هو "أن نعطي إجابات على الأسئلة والإشارات التي أعطاها لنا الناخبون في الرابع والعشرين من أيلول سبتمبر الماضي."

وأوضح زيهوفر أن ذلك يعني أن قضية الهجرة والأمن، والقضايا الاجتماعية العديدة مثل المعاشات ورعاية المسنين والعجزة وقيم الإيجار حتى قضية الصحة كلها واجبة الحل.

وأكد زيهوفر قائلا: "أنا على ثقة من أن هذا سيكون".