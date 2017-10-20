محافظ مطروح: مدينة العلمين جاهزة لاستقبال الرئيس السيسي

مرسى مطروح - أ ش أ:

قال محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، إن مدينة العلمين أنهت استعداداتها لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار المسئولين و50 من سفراء وقناصل الدول الأجنبية، غدا /السبت/ للاحتفال بالذكرى الـ75 لمعركة العلمين بين دول الحلفاء والمحور، وتدشين مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف المحافظ -في تصريح اليوم الجمعة- أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة منطقة المتحف ومقابر الكومنولث والمنطقة المحيطة، بالإضافة إلى الانتهاء من ازدواج المدخل الغربي ورصفه وإنارته وتشجيره وصولًا لمستشفى العلمين المركزي ومجلس المدينة.

وأشار أبو زيد إلى أن سعادة أبناء القبائل لتشريف رئيس الجمهورية لمدينة العلمين، وتدشين مدينة العلمين الجديدة لتكون بداية الانطلاق على خريطة السياحة العالمية، وليكون هذا المشروع بجانب مشروع تنمية غرب مصر هما انطلاق مطروح للتنمية الحقيقية وتوفير مزيد من فرص العمل على أرض المحافظة ومصدر دخل للأهالي.

ووجه المحافظ الشكر للقوات المسلحة ووزارة الإسكان على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال من رصف طرق، وتقديم كافة المساعدات للأجهزة التنفيذية بمدينة العلمين قبل الاحتفالية، وظهور المدينة بالشكل الذي يليق بها تاريخيًا.

يشار إلى أن المحافظ تفقد - في وقت سابق - مشروع مدينة العلمين الجديدة للوقوف على الاستعدادات المكثفة ومتابعة الأعمال النهائية لتدشين المشروع الذي تقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق ووزارة الإسكان.​