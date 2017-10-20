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ولاية بأستراليا تجيز قتل المرضى غير المرجى شفاؤهم

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مصراوي Masrawy

ولاية بأستراليا تجيز قتل المرضى غير المرجى شفاؤهم

06:34 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

ولاية بأستراليا تجيز قتل المرضى غير المرجى شفاؤهم

القتل الرحيم

كتبت - نرمين الجلاد :

نشر موقع "سكاي نيوز"، موافقة برلمان ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولايات أستراليا، على تشريع يسمح للمرضى الذين لا يرجى شفاؤهم، طلب مساعدة طبية لإنهاء حياتهم.

ونص القانون أنه يحق لأي شخص من سكان فيكتوريا يزيد عمره عن 18 عاما، يعاني من مرض عضال، ويتوقع الأطباء ألا تستمر حياته أكثر من عام؛ أن يطلب جرعة قاتلة من أي دواء.

وشرعت العديد من الدول "القتل الرحيم " ومن بينها كندا وهولندا وسويسرا وبعض الولايات في الولايات المتحدة الأميركية.

لكن الاتحادية في أستراليا تعارض تشريع القتل الرحيم، رغم أن الإقليم الشمالي للبلاد كان أول من يقدم على هذه الخطوة في العالم في عام 1955.

وتنقسم الآراء بين مؤيدين ومعارضين للقتل الرحيم، أو ما يعرف "بالإيثوناجيا"، وهي عملية مساعدة الإنسان في إنهاء حياته، بسبب الألم والمعاناة، جراء إصابته بأمراض لا شفاء منها ولا خلاص من آلامها إلا بالموت.

 

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